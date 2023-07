Onana, oggi il rilancio United oltre i 50 mln. L’Inter tiene duro: poi Trubin più un esperto

"Erik Ten Hag vuole che il suo pupillo si presenti ben prima della tournée americana che inizierà il 20 luglio, mentre i nerazzurri aspettano quella pioggia di sterline per rituffarsi sul mercato. A quel punto avranno argomenti convincenti per potersi sedere al tavolo con il Chelsea per Lukaku, target numero 1 di stagione. Quando lo United accontenterà l’Inter, verrà poi spedita a Londra una prima proposta per rendere Romelu nerazzurro al 100%: un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo a 30".

"Onana è il sacrificio annuale da fare sull’altare dei conti, il big da vendere per avere, almeno in parte, risorse da reinvestire. Tra l’altro, su nessun altro titolare della rosa c’è stato un interesse così serrato come quello che lo United ha fatto negli ultimi giorni per André. Ten Hag stesso si è mosso e ha spiegato al telefono a Onana come vorrebbe inserirlo nel suo marchingegno. Anche per questo oggi, o al massimo domani, è atteso un rilancio importante. A quel punto l’Inter dovrà pescare non uno, ma due portieri sul mercato".

"Sono assai diminuite, infatti, le possibilità che rinnovi il vecchio capitano Handanovic, il cui contratto è scaduto a fine giugno. I nerazzurri pensano così a un baby di sicuro talento da inserire e il gradimento più alto va per Anatolij Trubin, 21enne stellina ucraina dello Shakhtar. Si proverà ad arruolarlo a un prezzo non esagerato, tra i 10 e i 15 milioni. E in più si cercherà di mettergli accanto un portiere navigato, quasi una chioccia. Da Keylor Navas in uscita dal Psg al prestito di Sommer dal Bayern, le idee non mancano", aggiunge Gazzetta.