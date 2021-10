TS – Onana, summit con agente: Barcellona non molla. L’Inter anticipa il colpo?

Gli aggiornamenti sul futuro del portiere, in scadenza di contratto con l'Ajax e molto vicino ai nerazzurri

L’Inter sta ragionando attentamente su André Onana . È lui il prescelto per il dopo Samir Handanovic, ma la società nerazzurra deve decidere se attendere la firma a zero fino al prossimo giugno o se trovare un’intesa con l’Ajax per anticipare di 6 mesi il suo arrivo (a gennaio dunque). Sulle tracce del giocatore c’è sempre il Barcellona e nessuno in casa Inter vuole correre rischi , come sottolineato oggi da Tuttosport.

“Dall’entourage e dagli spifferi provenienti da Appiano Gentile filtra ottimismo, con la destinazione Milano più che mai gradita e il profilo del 25enne promosso da tutti in viale della Liberazione, nessuno però parla di affare fatto. Alberto Botines, agente di Onana, ieri era ad Amsterdam in compagnia proprio del suo assistito per una visita di cortesia, ma anche probabilmente per fare il punto e cercherà di sfruttare al meglio la situazione in essere, ossia di assicurare al ragazzo il miglior futuro possibile in base al rapporto di scelte personali e di introiti economici. E qui entra in gioco il Barcellona. Dalla Spagna, infatti, pur sottolineando come l’Inter possa essere in vantaggio, aggiungono anche che André, cresciuto nella cantera blaugrana, sarebbe ben felice di tornare in Catalogna.