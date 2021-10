Onana, il futuro dice Inter. Il presente dice ‘nuova chance’ con l’Ajax. Stekelenburg…

Il portiere, che i nerazzurri dovrebbero mettere sotto contratto da febbraio a parametro zero, termina il 3 novembre il periodo di squalifica

Onana sembra destinato ad un futuro all'Inter. Ma il suo presente dice che potrebbe prendersi un posto da protagonista nell'Ajax. Perché lui ha completato il periodo di squalifica che gli era stato inflitto e in più Stekelenburg è fermo ai box per infortunio. Stando a quanto ha spiegato in una nota ufficiale il club olandese il portiere ex Roma non potrà più giocare in questa stagione: "Il portiere è fermo da tempo a causa di un infortunio e servirà un'operazione per il pieno recupero". E dopo l'operazione serviranno diversi mesi per il recupero.