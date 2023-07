Sky – Onana, lo United rilancerà: ecco le cifre che emergono da chi è vicino ai Red Devils

Il Manchester United continua a insistere per André Onana, nel tentativo di arrivare a un accordo con l'Inter per il portiere camerunense

Fin qui, tra parte fissa e bonus, i Red Devils sono arrivati a offrire circa 45 milioni di euro. Troppo pochi, per il club nerazzurro, per ora fermo sulla propria richiesta di 60 milioni di euro per lasciar partire l'ex Ajax. Nei prossimi giorni, però, potrebbe essere una nuova mossa del club inglese.