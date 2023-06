Onana, per l’Inter non è incedibile: il punto. E il sostituto? Vicario o altri tre

"Il portiere è ritenuto fondamentale da tutte le componenti del club - dalla società a Inzaghi, passando per i tifosi che si sono innamorati di lui -, ma a differenza di alcuni totem come Bastoni, Barella e Martinez, non è considerato incedibile. Certo, ha una valutazione alta, almeno 60 milioni, ma è chiaro che se un club si dovesse presentare con un assegno vicino o superiore a quella cifra, sarebbe difficile dire di no proprio perché con quell’incasso il club metterebbe sia a posto un po’ i conti per il ’23-24, ma avrebbe anche le finanze per trovare un sostituto e andare a raggiungere gli altri obiettivi (come Frattesi, soprattutto senza la cessione di Brozovic)", aggiunge il quotidiano.