Inter, atto secondo. La grande operazione procede: “Ed è già arrivato un sì fondamentale”

La notizia di queste ore è che Joao Cancelo potrebbe tornare all’Inter, volando prima dal Manchester City al Barcellona (in cambio di Semedo) e poi a Milano nell’ambito dell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez in blaugrana. Una prospettiva che non ha trovato particolari ostacoli in Pep Guardiola, manager dei Citizens, che avrebbe già dato il suo via libera all’operazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

“Il Manchester City si priverebbe a cuor leggero di lui, in cambio però dell’esterno che al Barcellona – Semedo ha una valutazione che oscilla sui 50 milioni – è diventato un punto fermo. Guardiola ha dato il via libera allo scambio. E Joao Cancelo, che dopodomani compie 26 anni, in Spagna sarebbe solo di passaggio senza nemmeno disfare la valigia“.

(Fonte: Corriere dello Sport)