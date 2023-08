L’ex ds della Samp: “Audero, crescita esponenziale. L’Inter sarebbe stimolo. Balogun…”

Dopo l'arrivo di Sommer diventerà ufficiale Audero che arriverà in prestito dalla Samp, si deve trovare l'accordo definitivo per il prestito. Così a Skysport sul secondo portiere che sostituirà Handanovic all'Inter. Dell'estremo difensore che sembra ormai vicinissimo al club nerazzurro, ha parlato, dal canale satellitare, l'ex dirigente blucerchiato Carlo Osti.

«Audero fino all'anno scorso è stato alle mie dipendenze, se dovesse chiudere farebbe una bella operazione. Sono contento per lui perché ha avuto una crescita esponenziale come portiere negli ultimi tempi», ha sottolineato. «Se potrebbero esserci delle ripercussioni nel passare da primo portiere a secondo? L'Inter è un club importante, gioca per più competizioni, troverebbe il suo spazio. Lui nasce nella Juve e credo che tornare in un grande club potrebbe essere stimolante».