Ounahi: “Il mio futuro? Mi seguono tanti club. Sceglierò in base a progetto sportivo”

«Questo club mi ha dato la possibilità di disputare un Mondiale a 22 anni e senza l'Angers non sarebbe successo. È stato un passo importante nella mia carriera. Oggi sappiamo tutti che ci sono club interessati. Sarà una scelta da fare, una scelta che sarà importante per la mia carriera e dovrò fare la scelta giusta. Non sappiamo ancora come andrà a finire. Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e poi me ne andrò quest'estate? Non lo so ancora. Sto aspettando i giorni, le settimane a venire per fare la scelta giusta. Sono in contatto quotidiano con il presidente. Al primo posto nella scelta metterò il progetto sportivo ma devo fare ancora passi importanti per mostrare le mie caratteristiche migliori. Non ho preferenze per questo o quel campionato, guardo al progetto sportivo, all'interesse della società ma anche al mio. Se c'è un vero progetto sportivo, è lì che andrò».