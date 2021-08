Padovan: “Senza Lukaku l’Inter si ridimensiona e si allontana dalla zona scudetto”

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato il possibile addio di Romelu Lukaku all'Inter

"Lukaku non si poteva più trattenere, dato che le condizioni erano troppo vantaggiose per l'Inter. Il belga, chiunque arrivi a Milano, non è sostituibile per me. Ma, nel dopo pandemia, per me non devono esistere incedibile e neanche Messi alla fine lo è stato. Bisogna fare un salto di qualità culturale nel capire che le squadre di calcio hanno un futuro se hanno i conti a posto. Senza Lukaku, l'Inter si ridimensiona e si allontana dalla zona scudetto".