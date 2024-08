"Un candidato credibile per la difesa dell’Inter. Giovane e di belle speranze. Sicuramente un potenziale colpo alla Bisseck. Nonostante non sia l’unico braccetto attenzionato dai nerazzurri, il profilo di Tomas Palacios , difensore argentino extracomunitario classe 2003 in forza all’Independiente Rivadavia, ma di proprietà del Talleres è sicuramente apprezzato in Viale della Liberazione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al possibile rinforzo in difesa per i nerazzurri.

"Abile nell’uno contro uno, nell’impostazione del gioco arretrato, ma pure in dribbling e cross, il ragazzo di General Pico (La Pampa) possiede alcune caratteristiche che secondo alcuni addetti ai lavori ricordano proprio Bastoni e che quindi sarebbero perfette per chi sta cercando il vice dell’ex Atalanta e Parma. Il costo dell’eventuale trasferimento di Palacios è di circa 7-8 milioni di euro (senza contare la percentuale di una futura rivendita), ma la situazione per poterlo ingaggiare è piuttosto ingarbugliata", aggiunge il quotidiano. Il primo motivo è la concorrenza di 'Gladbach e Stoccarda, oltre ad alcuni club spagnoli - "e in questi giorni uno degli intermediari che cura gli interessi del calciatore in Europa si trova in Spagna per tastare più concretamente il terreno". Il secondo invece è legato al fatto che l'Independiente Rivadavia ha il diritto al 50% del cartellino di Palacios in cambio di 2 mln, con l'altra metà del cartellino che potrebbe essere acquistata, per altri 2 mln, tra un anno.