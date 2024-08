Nonostante le visite mediche svolte nella giornata di ieri come da programma, Tomas Palacios non ha ancora posto materialmente la propria firma

Nonostante le visite mediche svolte nella giornata di ieri come da programma, Tomas Palacios non ha ancora posto materialmente la propria firma sul contratto che dovrebbe legarlo all'Inter fino al 30 giugno del 2029, ovvero per le prossime cinque stagioni.