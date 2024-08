Non è così in discesa come sembra, per l'Inter, la strada che porta a Tomas Palacios, difensore mancino argentino classe 2003

Marco Macca Redattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 17:33)

Non è così in discesa come sembra, per l'Inter, la strada che porta a Tomas Palacios, difensore mancino argentino classe 2003 scelto dai nerazzurri come profilo giusto per rinforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi e regalare all'allenatore il vice Bastoni per la prossima stagione. Come riferisce Sky Sport, infatti, la situazione del cartellino del calciatore è piuttosto complessa: