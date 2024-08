"Tomas Palacios è ad un passo dall’Inter. L’incontro, andato in scena ieri pomeriggio con i rappresentanti dell’Independiente Rivadavia, non ha prodotto la fumata bianca, ma la chiusura dell’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. Mancano ancora alcuni dettagli da sistemare, ma in casa nerazzurra prevale la fiducia di riuscire a definire tutto entro il week-end, in modo che il difensore possa sbarcare a Milano all’inizio della prossima settimana. Già nelle prossime ore, infatti, le parti avranno un nuovo aggiornamento". Recita così l'incipit dell'articolo del Corriere dello Sport sull'operazione Palacios-Inter.

I nerazzurri hanno avanzato un'offerta da 6,5 mln di euro più bonus per un totale massimo di circa 11 mln, cifra che l'Inter non ha intenzione di migliorare. "Per quanto riguarda un'eventuale percentuale sulla rivendita, invece, Marotta, Ausilio e Baccin hanno alzato il muro, senza lasciare margini di manovra davanti al tentativo del’Independiente Rivadavia. Ad ogni modo, è il segnale che, dentro l’Inter, ci sia la piena convinzione che Palacios possa crescere e affermarsi, divenendo un giocatore di piena affidabilità. Come premesso, comunque, gli aspetti ancora da sistemare non sono ostacoli tali da far arenare la trattativa", aggiunge il CorSport.