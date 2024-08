Ormai non è più un mistero l'interesse dell'Inter per Tomas Palacios , difensore classe 2003 del Talleres ma in prestito all'Independiente Rivadavia fino al 31 dicembre. Ed è proprio questo prestito - secondo il Corriere dello Sport - che complica la trattativa dei nerazzurri:

"Da viale Liberazione garantiscono che non è l’unico, ma Palacios è certamente nella lista dei candidati per rafforzare la difesa nerazzurra. È giovane, classe 2003, è mancino, ha notevoli potenzialità e ha pure un costo, tutto sommato, contenuto, vale a dire tra i 7 e gli 8 milioni, come volume complessivo dell’operazione, senza contare l’eventuale percentuale sulla rivendita. L’Inter, però, la sua scelta definitiva non l’ha ancora fatta. Anche ieri, infatti, alla Pinetina, è stato fatto un punto della situazione tra Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin. L’idea è di prendersi tutto il tempo necessario. Sia perché non si vuole sbagliare la scelta. Sia perché, come ha spiegato in conferenza, il tecnico piacentino vuole «un giocatore importante, che possa darci delle rotazioni in più»"