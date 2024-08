La lunga telenovela Palacios sta per giungere al termine: il difensore argentino è pronto per diventare un nuovo calciatore dell'Inter . Risolte le ultime questioni burocratiche, il classe 2003 in mattinata metterà la firma che lo legherà al club nerazzurro, dopo di che assisterà al match di questa sera contro l'Atalanta per poi mettersi a disposizione di Inzaghi.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Quasi al fotofinish del mercato e con un po' di inevitabile fiatone, oggi, probabilmente già in mattinata, Palacios firmerà il suo contratto e diventerà un giocatore dell'Inter. Ieri sera, infatti, dall'Argentina sono arrivati quasi tutti i documenti necessari per sbloccare l'operazione. Serviva una sorta di via libera della Federcalcio albiceleste, tenuto conto della condizione particolare in cui si trovava il difensore: in prestito all'Independiente Rivadavia, che però aveva un'opzione per il riscatto dal Talleres del 50% del cartellino. Definito l'investimento nerazzurro, vale a dire 6,5 milioni come quota fissa più altri 4,5 come bonus, occorreva che i due club argentini stabilissero come spartirsi l'incasso, con conseguente certificazione della Federazione argentina".