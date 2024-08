C'è ancora grande amarezza in casa Inter per come è maturato il 2-2 contro il Genoa. I nerazzurri, andati in svantaggio per via di una lettura sbagliata da Sommer, sono riusciti a rimontare grazie alla doppietta di Thuram ma, a tempo scaduto, un tocco di braccio di Bisseck ha permesso ai genoani di pareggiare su rigore con Messias, che è riuscito a segnare sulla respinta dopo che Sommer gli aveva parato il penalty.