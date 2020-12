Inter, Allegri con l’addio di Conte? Spunta un altro nome forte: “Marotta lo ha già cercato”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul delicato momento in casa Inter in seguito all’uscita della squadra di Antonio Conte dalla Champions League (e dall’Europa League). In particolare, negli ultimi giorni i fari si sono accesi soprattutto sulla situazione dell’allenatore nerazzurro. Secondo Bucchioni, l’Inter avrebbe messo nel mirino Simone Inzaghi, che l’amministratore delegato Beppe Marotta voleva già ai tempi della Juventus:

“… Per salvare la stagione e la faccia, deve andare a conquistare il tricolore e poi, forse, sarà divorzio lo stesso. Il discorso, comunque, riaffiorerà se l’Inter non diventerà presto protagonista almeno in serie A. E visto che il futuro è adesso (cit. Baglioni) secondo indiscrezioni nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe Simone Inzaghi, tecnico in carriera che piaceva a Marotta già ai tempi della Juve e costa cifre abbordabili. Basta aspettare e ne vedremo delle belle attorno alla polveriera Inter“.

(Fonte: TMW)