Bucchioni: “Inter-Conte, addio anche con lo scudetto? Marotta pensa ad un vecchio pallino”

Comunque vada, Antonio Conte potrebbe non rimanere all’Inter la prossima stagione. Almeno secondo quanto riporta Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per TMW. Questo l’aggiornamento sul futuro della panchina nerazzurra: “Per salvare la stagione e la faccia, deve andare a conquistare il tricolore e poi, forse, sarà divorzio lo stesso. Il discorso, comunque, riaffiorerà se l’Inter non diventerà presto protagonista almeno in serie A. E visto che il futuro è adesso (cit. Baglioni) secondo indiscrezioni nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe Simone Inzaghi, tecnico in carriera che piaceva a Marotta già ai tempi della Juve e costa cifre abbordabili. Basta aspettare e ne vedremo delle belle attorno alla polveriera Inter riaccesa in nome e per conto della Champions”.