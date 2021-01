Sky – Papu Gomez-Siviglia, manca poco. L’Atalanta non ha mai aperto a cessione in Italia

Papu Gomez sta per lasciare l’Italia. Si sta concretizzando la pista Siviglia. Questo è quanto ha sottolineato a Skysport Gianluca Di Marzio. Questi i dettagli forniti dal giornalista: “L’idea di Monchi si sta concretizzando. Contatti continui tra le parti. Prima offerta tra i cinque-sei mln ma si deve trattare sui bonus ma le parti sono vicine. L’Atalanta non aveva mai aperto alla cessione in Italia, ha mantenuto quella posizione e così sono tutti contenti perché il calciatore va a giocare in CL. Potrebbe essere in dirittura d’arrivo l’affare”, ha spiegato.

(Fonte: Skysport)