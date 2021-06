UFFICIALE – Dopo la Juve, Paratici vola a Londra: è il nuovo ds del Tottenham

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Tottenham ha annunciato l'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo ds

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Tottenham ha annunciato l'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo a partire dal primo 1 luglio e per i prossimi tre anni.

Dopo l'esperienza alla Juventus, in gran parte condivisa con l'attuale amministratore delegato sport dell'Inter Beppe Marotta, dunque, Paratici prova una nuova esperienza all'estero: "Sono eccitato da questa nuova avventura e ringrazio il presidente per la fiducia. Darò tutto me stesso per questo club, che considero al top in Inghilterra e in Europa", ha dichiarato Paratici.