Sky – Tottenham, il nuovo allenatore è Fonseca: accordo triennale

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo allenatore del Tottenham sarà Paulo Fonseca . Dopo l'addio alla Roma, nuova esperienza in Inghilterra per l'ex tecnico dello Shakhtar Donetsk.

L'esonero di Mourinho, poi approdato alla Roma, aveva portato la dirigenza degli Spurs ad affidare la panchina al tecnico dell'Under 23 Ryan Mason che però non è stato confermato. Tra i tanti nomi accostati per la panchina del Tottenham c'era anche Antonio Conte ma le parti non hanno raggiunto un accordo e l'operazione è tramontata. Di Marzio racconta che l'accordo tra Fonseca e il Tottenham sarà valido per i prossimi tre anni.