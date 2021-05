Inter, torna di moda Paredes. E c’è una grande novità rispetto a gennaio

Il centrocampista del PSG Leandro Paredes è sulla lista dei desiderata di Antonio Conte: ecco un retroscena

Tra i nomi attenzionati c'è Leandro Paredes, finito nel mirino dell'Inter già nello scorso mese di gennaio. "Su espressa volontà e richiesta di Antonio Conte, Paredes era stato individuato come l'elemento in grado di sostituire nella rosa nerazzurra Christian Eriksen, che in quel momento era di fatto fuori dal progetto Inter e sul mercato", spiega infatti calciomercato.com. Da gennaio, però, tante cose sono cambiate, sia in campo - Eriksen è diventato di fatto un titolare inamovibile dello scacchiere di Conte - che fuori. "L'apprezzamento di Conte e dell'Inter per Paredes resta, e in un centrocampo che ha bisogno di aumentare il suo tasso tecnico e la sua esperienza a livello internazionale, per una Champions da protagonisti, Paredes potrebbe essere aggiunto ad Eriksen, invece che il sostituto". Ed è questa la grande novità rispetto a quanto accaduto a gennaio.