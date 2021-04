Paredes-Inter vicini a gennaio: “Richiesta di Conte”. Per l’estate opzione scambio

Si è spesso parlato di Leandro Paredes in ottica Inter. Il suo profilo non è affatto da escludere per i nerazzurri

Marco Macca

Si è spesso parlato di Leandro Paredes in ottica Inter. Come scrive calciomercato.com, il centrocampista argentino era stato una precisa richiesta di Antonio Conte, nel caso in cui Christian Eriksen avesse lasciato Milano. Ecco perché il suo profilo non è affatto da escludere per i nerazzurri in vista della prossima sessione di mercato. Anche perché, anche sotto la gestione Pochettino, il calciatore sta trovando poco spazio con la maglia del Paris Saint-Germain:

"L'argentino a Parigi, dove anche con il connazionale Pochettino in panchina non sta però riuscendo a diventare un perno fondamentale e un titolare indiscusso. Per questo motivo il suo futuro in Francia è tutt'altro che certo e la prossima estate potrebbe vederlo nuovamente offerto come contropartita in qualche operazione tra top club: in tempi di crisi economica, gli scambi sono una soluzione per tanti...", si legge.

(Fonte: calciomercato.com)