L’ag Pasqualin: “Basta operazioni da 100 mln, i prezzi caleranno del 30%. Ci saranno…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il noto procuratore Claudio Pasqualin ha parlato così dei cambiamenti che subirà il mercato dopo quest’emergenza Coronavirus: “Non ci saranno più operazioni sopra i 100 milioni, e mi aspetto un 30% in meno sul prezzi dei calciatori. Sarà il trionfo degli scambi, anche per sistemare i bilanci con le plusvalenze. Sarà comunque interessante, e magari l’occasione per puntare di più sui giovani italiani. È impensabile che si possa quotare Mbappè 220 milioni di euro come si faceva prima del Covid-19. Penso a Kulusevski acquistato dalla Juventus. Ora sarebbe andato via a meno”.