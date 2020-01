Pedullà – Inter, il piano di Marotta per Eriksen: super-offerta ma per giugno. Vidal e Giroud…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’agente di Eriksen non è stato a Milano: la trattativa con l’Inter va avanti ma per l’estate con Marotta che punta al grande colpo perché per il danese si parla di 20 milioni di cartellino e un ingaggio, tra giocatore e commissioni, da 10 milioni di euro.

VIDAL E GIROUD – L’esperto di mercato aggiunge dettagli su Vidal: “Forzerà la mano indipendentemente da Valverde”, le parole di Pedullà a Sportitalia. Intanto ci sono novità su Giroud, scaricato da Lampard in conferenza: l’Inter lo segue da un mese e con un indennizzo minimo si può chiudere. In uscita resta Politano e l’Inter punta ad incassare per investire sul mercato: per questo i nerazzurri non vogliono prendere in considerazione contropartite per l’ex Sassuolo come nel caso di Kessié con il Milan.