Sky – Tra lunedì e martedì si capirà se Vidal sarà dell’Inter: ecco l’ultimo ostacolo rimasto

Un’Inter scatenata sul mercato. Non solo le trattative, che procedono spedite, per Olivier Giroud e Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, infatti, sono ore caldissime anche per Arturo Vidal, altro grande obiettivo di mercato dei nerazzurri. L’emittente riferisce che tra lunedì e martedì si capirà se il centrocampista cileno potrà arrivare a Milano o no.

Tutto dipende, infatti, dal futuro dell’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, che con l’ex Juventus ha un rapporto ormai logoro. Dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola, infatti, il club catalano non ha ancora deciso se confermare o meno sulla propria panchina Valverde, prendendosi un weekend di riflessione. Qualora Valverde venisse confermato, Vidal partirà. Altrimenti, il cileno resterà in Catalogna. Tutto dovrebbe essere più chiaro tra lunedì e martedì.

(Fonte: Sky Sport)