Inter, chi per il post-Lautaro? Pedullà sicuro: “C’è un grande attaccante che va tolto”

Lautaro Martinez resta sempre fortemente nel mirino del Barcellona e l’Inter è già al lavoro per portare a Milano l’eventuale sostituto. In questi giorni sono diversi i nomi accostati al club nerazzurro per il dopo dell’attaccante argentino, ma ce n’è uno che va sicuramente tolto. Lo afferma Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Si è parlato tanto di Alexandre Lacazette, in Francia l’hanno accostato fortemente all’Inter, ma possiamo toglierlo da qualsiasi tipo di accostamento. E’ sicuramente un grande attaccante, ma non è in orbita Inter. Cavani? Il Newcastle, dovesse avvenire il cambio di proprietà, ha pronta una proposta da 11-12 milioni. Da vedere se lui vorrà andare in un club che non gioca la Champions”.