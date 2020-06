La prima pagina del quotidiano catalano Sport di mercoledì 3 giugno apre con gli aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato del Barcellona: “Lautaro-Barça ok: il giocatore avrebbe trovato un patto con il club blaugrana per firmare per 5 stagioni e percepire 12 milioni all’anno. L’Inter dà già per persa la sua stella, ma non ha ancora trovato un accordo con il Barcellona”.