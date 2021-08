Pedullà esclude Belotti all’Inter: “Ecco le tre opzioni per il suo futuro”

Nei giorni scorsi, il profilo di Andrea Belotti è stato accostato anche all'Inter come alternative per il post Lukaku

Nei giorni scorsi, il profilo di Andrea Belotti è stato accostato anche all'Inter come alternative per il post Lukaku. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nel futuro dell'ex Palermo ci sono tre opzioni: la prima è il rinnovo di contratto con il Torino, con Belotti che deve ancora dare una risposta all'offerta dei granata. Le alternative, per Belotti, sono Atalanta e Roma, con i giallorossi che potrebbero tornare alla carica dopo l'assalto di qualche settimana fa se ci saranno novità sul fronte Dzeko-Inter.