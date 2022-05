Inter, Bernardeschi ipotesi concreta: 2 i motivi. Ma a sinistra il preferito è questo giovane

L'ex Juve è un profilo appetibile per il club nerazzurro: duttile e a zero. Ma a sinistra si segue anche la pista giovane

L'addio di Ivan Perisic costringe l'Inter e cercare un rimpiazzo a sinistra. Un giocatore di esperienza o un giovane? Il club nerazzurro balla su questi due tavoli per rimpiazzare la partenza del croato. Da qui è nata la candidatura forte di Federico Bernardeschi . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , non è una pista semplice. Pastorello ha sottoposto il suo nome ai dirigenti dell’Inter nei giorni scorsi, le valutazioni sono in corso. "Serve però un investimento comunque importante dal punto di vista economico: all’ex Juventus andrebbe garantito uno stipendio di almeno 3 milioni di euro netti a stagione. E va registrata la concorrenza del Napoli, che su Bernardeschi ha già mosso qualche passo. Di qua l’esperienza, di là le altre candidature. Marotta e Ausilio seguono Parisi dell’Empoli, il preferito per potenzialità mostrate e caratteristiche tecniche. Più defilato Cambiaso del Genoa, seguito già da gennaio".

"Bernardeschi è un’ipotesi concreta, per almeno un paio di motivi. Il primo: ha un curriculum di giocatore vincente, ha alzato otto trofei, ha respirato l’aria di spogliatoi abituati al successo, a partite di alto livello. Secondo motivo: Bernardeschi è un giocatore polivalente. In una rosa che sta cambiando profondamente faccia, molto più di quanto non abbia fatto la scorsa estate, l’idea di avere un calciatore in grado di coprire più posizioni non può non essere un valore aggiunto. Nella valutazione intorno al giocatore, è un fattore da tenere in considerazione. Inzaghi, di sicuro, ha bisogno di due titolari veri nel ruolo. Ha sempre considerato fondamentali gli esterni nel suo gioco, li ha alternati spesso durante la stagione".