Pedullà: “Bremer, Zhang non aumenta budget. Ecco le offerte (diverse) di Inter e Juve”

Giornata chiave per il futuro di Gleison Bremer. Sul suo profilo Twitter, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così del brasiliano: “Bremer: l’incontro con Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’Inter vedrà il Torino con una differenza di offerta non solo più alta della Juve ma probabilmente diversa come formula (Inter aveva concordato obbligo, la Juve può pagare subito)”, ha scritto.