FCIN1908 / Bremer, entourage in attesa: dipende tutto dall’accordo tra Inter e Torino

Il pressing della Juventus sul Torino e Gleison Bremer è aumentato a dismisura dopo la definizione della cessione di De Ligt, spostando non di poco gli equilibri della trattativa tra l’Inter e i granata per il brasiliano, ma per i nerazzurri nulla è ancora compromesso. In viale della Liberazione fanno ancora leva sull’accordo che hanno con il giocatore e il suo entourage, in attesa di sedersi al tavolo con i granata alla ricerca dell’accordo definitivo.