Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, la Sampdoria crede di poter chiudere per Antonio Candreva il quale però non ha ancora dato il suo sì definitivo ai blucerchiati.

Intanto il Cagliari non molla Radja Nainggolan ma l’Inter ha chiesto 15 milioni di euro per il cartellino del belga, non aprendo a formule alternative. Intanto il Parma è pronto a liberare Darmian che potrebbe approdare all’Inter dopo l’addio di Candreva.