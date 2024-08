"Federico Chiesa è un bravo ragazzo, ma guadagna una tombola (5 milioni a stagione) e non ha giustificato l’investimento fatto in tempi non sospetti per portarlo alla Juventus. Quando spendi circa 60 milioni e gli dai tutti quei soldi di stipendio, come minimo ti aspetti che faccia la differenza con 13-15 gol e 10 assist a stagione. Certo, nessuno può dimenticare il grave infortunio e i contrattempi vari che hanno minato il suo rendimento. Ma non è che prima quei 60 milioni siano stati giustificati, anzi. Adesso che manca poco alla scadenza non si può pensare di chiedere 30 milioni, neanche 25 e probabilmente neanche 20. Bisogna confidare che arrivi una proposta di gradimento, che Chiesa entri in uno scambio, che non decida di andarsene a zero ascoltando le sirene in servizio permanente effettivo. Marotta compreso. Non possiamo escluderlo. Lo scambio con Frattesi non sta in cielo e neanche in terra, l’Inter valuta il suo centrocampista 60 milioni e non risolverebbe un problema a una diretta concorrente"