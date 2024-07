Pedullà: “Chiesa fuori dai piani di Motta. Da metà agosto occhio alle sorprese”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa . L’esterno non rientra nei piani di Thiago Motta per la nuova stagione: “Motta ha detto ha Chiesa che bisogna trovare una soluzione, non un virgolettato, ma questo è il concetto.

Motta non ha nulla contro di lui, ma non fa parte dei suoi piani. C’è un mese per trovare una soluzione e conviene a tutti trovarla. Occhio che può sempre accadere qualcosa e occhio alle soluzioni sorprendenti da metà agosto in poi”, ha spiegato.