50 mln per Bremer? Pedullà: “La cifra è un’altra e l’Inter ha la sua parola”

Gleison Bremer è la prima scelta di casa Inter per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. C’è già l’accordo di massima col giocatore sull’ingaggio, manca ancora quello col Torino per il cartellino. Così Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione a Sportitalia.

“Bremer per me non andrà via a 50 milioni. C’è un accordo, poi il Torino può chiedere quanto vuole, ma post rinnovo è stata decisa una cifra. Non mi risulta che nessuno ora voglia uscire 50 milioni. Lui ha dato la sua parola all’Inter e ha detto no a qualsiasi proposta. Lo stesso intermediario, Busardò, sta indirizzando entrambe le trattative: Skriniar al PSG e Bremer all’Inter”, le sue parole.