Pedullà – Pinamonti, nuovo contatto Sassuolo-Inter: Carnevali offrirà 20 milioni quando…

Sono ore calde per il futuro di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, questa mattina ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e i dirigenti dell'Inter per fare il punto della situazione. La strategia del club neroverde è piuttosto chiara, ovvero investire 20 milioni sull'attaccante dopo aver chiuso l'affare per Raspadori al Napoli. Scrive Pedullà: