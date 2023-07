Merih Demiral aspetta l'Inter: lo sostiene Alfredo Pedullà, secondo cui il centrale ha detto no a un biennale dalla Turchia

Un importante aggiornamento su Merih Demiral arriva da Alfredo Pedullà . Il giornalista di Sportitalia, sul suo profilo Twitter ha parlato del difensore in uscita dall’Atalanta in chiave Inter:

“Giro di difensori confermato: Hien prima scelta Atalanta. E non Becao che sta trattando con Fenerbahce. Demiral giovedì ha detto no a un biennale con opzione dalla Turchia: vuole per ora aspettare decisioni Inter", ha scritto.