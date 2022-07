Pedullà: “Dybala? Resto della mia idea, aspetta l’Inter. E conoscendo Marotta…”

"Mi sono arrivati 5mila messaggi su Dybala da Roma, Napoli, accordi fatti: io non ho notizie di firme o offerte presentate. Ad oggi 15 luglio alle 23.20 non ho notizie di accordi. Io resto della mia idea, lui sta aspettando delle uscite e vedremo settimana prossima, quando entreremo nel vivo. Senza l'arrivo di Lukaku, Dybala sarebbe alla Pinetina da 20 giorni. L'Inter sta facendo delle uscite, lui sta aspettando e magari sarà libero di prendere in considerazione altre strada. Lui, per ora, sta però fermo e sa che c'è un interesse dell'Inter. I nerazzurri stanno trattando Gagliardini con il Monza, sta forzando per Sanchez. Conoscendo Marotta, per lui Dybala è un'occasione irripetibile e lo dimostra che al 15 luglio è ancora fermo. Anche perché sì, l'Inter avrebbe 5 attaccanti, ma Dzeko va a scadenza e a marzo avrà 37 anni, Correa è in dubbio, Lukaku è in prestito secco e bisogna trattare con il Chelsea. Al momento l'unica certezza per il futuro è Lautaro. Ecco perché Dybala è una grande occasione".