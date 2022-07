Palmeri: “Dzeko-Correa? No, anticipo Inter: altri 2 addii per Dybala. Ecco chi va con Sanchez”

Su Twitter, il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto della situazione relativa al futuro di Paulo Dybala. In particolare, l'Inter potrebbe affondare il colpo sul calciatore non appena Sanchez e Pinamonti lasceranno Milano, provando così a giocare d'anticipo e a spingere uno tra Correa e Dzeko a lasciare i nerazzurri:

"Siamo al 15 e ci domandiamo ancora dove andrà Dybala. C'è L'Inter, attore principale dall'inizio, la Roma, fin qui attore non protagonista, e il Napoli, che fin qui non si fa vedere. L'Inter ha detto a Dybala che per portarlo a Milano dovranno partire Sanchez e Pinamonti. Poi, una volta arrivato l'argentino, uscirà anche uno tra Dzeko e Correa. Il problema è che Sanchez e Pinamonti ancora non escono. L'Inter aveva un vantaggio grande così fino ai primi di luglio, poi Dybala si è innervosito. La Roma ha fatto la sua proposta, ha promesso a Dybala le cifre richieste ma dovrà aspettare l'incasso della cessione di Zaniolo. Il Napoli, invece, non ha fatto ancora una proposta al calciatore, ma sta provando a muoversi comunque: Spalletti lo ha chiamato per provare a convincerlo. Attenzione".