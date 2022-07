Pedullà: “Dybala, l’Inter e il politichese di Marotta: ecco le tre cose già sicure”

“Un paio di minuti per liquidare la pratica Paulo Dybala. In dribbling sulla fascia, chiedendo di non porre domande a Inzaghi sullo stesso argomento. Beppe Marotta ha liquidato la pratica così, ha detto giustamente che l’Inter si ritiene al completo nel reparto attaccanti. Per ora. Ha poi aggiunto parole di grande affetto per Dybala, palla a Inzaghi e arrivederci. Ora, il politichese di Marotta è straordinario , finta a destra e dribbling a sinistra, magari giocando con il piede invertito per quel senso ulteriore di imprevedibilità.

[...] Cosa significa? Che bisogna aspettare i prossimi passaggi, senza fretta. Che non bisogna correre, poi se Dybala tra tre o quattro giorni deciderà di ascoltare un altro club, speriamo di essere qui a dirvelo. Un’altra cosa è sicura: Dybala non sarebbe rimasto fino al 5 luglio con il cerino in mano. Certo, non siamo noi a dovergli dare il pennarello per firmare, ma consigliamo ancora un minimo di prudenza e pazienza. Per l’Inter resta una grande opportunità: Dzeko non è più un ragazzo, Lukaku è in prestito, Lautaro è l’unico giovane e con un contratto lungo. Preferiamo restare noi in stand-by, senza il nome di un club al giorno, anche per rispetto verso un ragazzo del ‘93 trattato mediaticamente come un appestato. I cavalli si vedono sempre e solo al traguardo, serenamente. Una cosa è sicura: Dybala non andrà al Monza”, si legge.