Pedullà – Kessie blocca tutti: vuole l’Inter. E lo scambio con Brozovic resta in piedi

L'ipotesi di scambio Kessie-Brozovic resta in piedi. Lo spiega Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter. Il giornalista sottolinea che la proposta di tornare a Milano, questa volta sulla sponda dell'Inter, farebbe gola all'ex giocatore del Milan.

L'esperto di mercato ha spiegato che il giocatore sarebbe in questo momento disposto ad aspettare la decisione dell'Inter. Ad oggi il calciatore starebbe dando al club nerazzurro la priorità rispetto ad altre due proposte che gli sarebbero state recapitate.

Il giornalista, nelle ultime ore, ha anche aggiunto che ci sarebbe stato un minimo di apertura allo scambio anche da parte dell'Inter, ma a determinate condizioni. "La richiesta di un conguaglio, per esempio, tenendo comunque conto delle difficoltà finanziarie del club di Laporta. Ma anche senza conguaglio si potrebbe arrivare a una soluzione che tenga conto del vantaggio, non indifferente, dello stesso ingaggio percepito più o meno dai due centrocampisti coinvolti", ha sottolineato sul suo sito l'esperto di mercato. Che sottolinea anche come l'Inter ci stia pensando perché Calhanoglu, nel ruolo di Brozovic, ha mostrato di saper fare buone cose.