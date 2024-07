A Sportitalia si è parlato del club nerazzurro e delle idee per sostituire Buchanan che si è fatto male durante gli allenamenti col Canada e sarà out 4 mesi

Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha parlato del mercato dell'Inter e non ha confermato le piste di cui si è parlato in queste ore: Hermoso e Danso. Il primo, un nome già associato al club nerazzurro in passato, è tornato di moda dopo l'infortunio di Buchanan. "A me non risultano contatti per questi due nomi. Comunque il profilo che i nerazzurri cercano è di un 25enne-26enne", ha sottolineato il giornalista.