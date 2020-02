Pedullà – Barça su Chong ma l’Inter è in vantaggio: ecco l’offerta. E le commissioni…

Tahit Chong è un obiettivo concreto per l’Inter del futuro. A confermarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che riporta aggiornamenti sull’affare legato al giovane centrocampista attualmente in forza al Manchester United:

“I discorsi, già molto bene impostati, sono andati avanti e l’Inter ha mantenuto il vantaggio che aveva già acquisito e che ora intende concretizzare. Negli ultimi giorni lo United ha offerto nuovamente il rinnovo e si è fatto sotto il Barcellona. L’ingaggio proposto dai nerazzurri è di 1,8-2 milioni più bonus a stagione, senza passaggi intermedi, si sta trovando la quadra anche per quanto riguarda le commissioni ma bisogna ancora pazientare per il via libera. Chong resta sempre più in orbita Inter”, spiega Pedullà.

(alfredopedulla.com)