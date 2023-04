Pedullà: “Onana, zero incontri. Inter vuole 60 mln, Chelsea e Utd ci sono. E Vicario…”

Nelle ultime settimane, il nome di André Onana è stato accostato a diversi club di Premier League. Grande protagonista della stagione dell’Inter, il portiere nerazzurro ha una valutazione importante per i dirigenti in vista dell’estate. Lo svela Alfredo Pedullà , esperto di mercato di Sportitalia, che parla così del sul futuro.

“Onana: l’Inter sa che piace a Chelsea e Manchester United, non ha incontrato nessuno, non lo cede per meno di 60 milioni, non accetta contropartite tecniche e vuole eventualmente scegliere il sostituto da sola (il preferito è Vicario che piace ad altri club)”, si legge.