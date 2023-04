CdS – Inter, Onana ‘supera’ Dumfries: sarà lui il sacrificato? I preferiti per la porta

Ci sarà una cessione illustre nel prossimo mercato dell'Inter: sorpasso di Onana su Dumfries, ecco i motivi. E i due preferiti per la porta

Ci sarà un sacrificio illustre in casa Inter sul mercato durante la prossima estate. Ormai è noto già da tempo, il club nerazzurro dovrà fare una cessione importante per ragioni di bilancio. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sulla situazione, con un sorpasso in cima alla lista dei possibili sacrificati.