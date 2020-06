Pedullà – La Juventus mette nel mirino Emerson Palmieri. E l’Inter…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, Emerson Palmieri è un giocatore che intriga le big italiane: l’Inter è in corsa ma la Juventus, al momento, resta la pretendente più forte in questo momento. Viste le difficoltà durante tutto il corso della stagione per la squadra di Sarri nel reparto terzini, la volontà bianconera è di potenziare le corsie laterali ed Emerson Palmieri è uno dei nomi che più piace alla Vecchia Signora. “Sul classe 1994 ex Roma c’è anche l’Inter, ma il club bianconero resta la pretendente più autorevole”, si legge su alfredopedulla.com.