Pedullà – Spinazzola-Politano, ecco gli aggiornamenti. Retroscena Conte: ieri Antonio…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le difficoltà riscontrate alle visite di Spinazzola hanno indotto Conte a chiedere di chiudere per Young e così è stato. Per quanto concerne lo scambio Politano-Spinazzola, nella giornata di ieri Marotta e Ausilio hanno parlato con Petrachi per modificare la formula dell’intesa dopo i test di Spinazzola. La Roma ha aperto alla rivisitazione della formula passando ad un obbligo di riscatto a determinate presenze ma è ancora da chiarire il minutaggio richiesto per il conteggio.