Inter e Roma, trattativa senza sosta per Politano-Spinazzola. Ora c’è il problema minutaggio

La Roma la scorsa notte via mail non ha autorizzato Spinazzola per i test di condizione con l’Inter che in Italia non si fanno quasi mai. Lavoro diplomatico di Lippi e Pennacchi e poi c’è stato l’intervento di Conte che vuole Spinazzola. La soluzione è stata legare l’obbligo di riscatto per i due prestiti alle 15 presenze. Il problema ora è il minutaggio di queste presenze. Tutto bloccato: per l’Inter Spinazzola deve giocare 15 partite da almeno 45′, mentre per la Roma devono essere libere senza minutaggio. Entro domattina questa situazione dovrebbe sbloccarsi.

(Sky Sport)