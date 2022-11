Pedullà – Thuram, obiettivo Inter per l’estate. A gennaio? 15% di possibilità

Marcus Thuram nel mirino dell'Inter. Era stato vicino ai colori nerazzurri nell'estate in cui arrivò poi Correa per tutta una serie di circostanze. Ma a giugno si libererà a costo zero dal Borussia M'gladbach e i dirigenti interisti ci stanno ripensando eccome. Conferme in questo senso arrivano anche da Alfredo Pedullà.

Il giornalista - su Twitter - specifica però che si tratta proprio di un obiettivo per la prossima stagione e non per il mercato di riparazione quando per averlo si dovrebbe trattare con il club tedesco per un eventuale indennizzo: "L'Inter ci sta provando per giugno. A gennaio le possibilità oggi sono del 15 per cento. C’è grande concorrenza e club pronti ad andare sul cartellino da subito", si legge.